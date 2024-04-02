Зоря може припинити існування

Зоря може втратити професійний статус через фінансові проблеми.

Про це в інтерв’ю 1927.kiev.ua розповів голова Асоціації футболістів України Олег Печорний.

"За моєю інформацією, з футболістами Зорі ніхто не буде розраховуватися. Також, в податковій готується перевірка і на новий сезон Зорі може вже не бути. Луганський клуб може припинити існування, як ФК "Львів", на який є купа заведених кримінальних справ.

Щодо преміальних, то це все балачки. В контрактах вони не прописані. Все це було на словах президента клубу Євгена Геллера - його обіцянки. Зарплати Зоря платить, але всі футболісти є ФОПами, що просто нонсенс. В них немає страховок.

Наразі гравцям наобіцяли різного, щоб вони спокійно дограли чемпіонат, а далі їх чекає доля, як гравців ФК "Львова", - сказав Печорний.