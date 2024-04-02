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Зоря може припинити існування

Сьогодні 21:30 109 0
Зоря може припинити існування
#Печорний, #Чемпіонат України, УПЛ, #Зоря Луганськ

Джерело - 1927.kiev.ua.

Зоря може втратити професійний статус через фінансові проблеми. 

Про це в інтерв’ю 1927.kiev.ua розповів голова Асоціації футболістів України Олег Печорний.

"За моєю інформацією, з футболістами Зорі ніхто не буде розраховуватися. Також, в податковій готується перевірка і на новий сезон Зорі може вже не бути. Луганський клуб може припинити існування, як ФК "Львів", на який є купа заведених кримінальних справ.

Щодо преміальних, то це все балачки. В контрактах вони не прописані. Все це було на словах президента клубу Євгена Геллера - його обіцянки. Зарплати Зоря платить, але всі футболісти є ФОПами, що просто нонсенс. В них немає страховок.

Наразі гравцям наобіцяли різного, щоб вони спокійно дограли чемпіонат, а далі їх чекає доля, як гравців ФК "Львова", - сказав Печорний. 

Основна тема навколо Зорі — виплата заборгованих клубом премій за вихід у єврокубки. Нагадаємо, ледь не всі ключові гравці бойкотували нещодавній матч з Динамо, але потім президент клубу Євген Геллер пообіцяв їм, що 19 травня вся команда отримає гроші. 

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