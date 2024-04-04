Джерело - Чемпіон.

Динамо здобуло розгромну перемогу над Зорею в перенесеному матчі 6 туру Української Прем'єр-ліги з футболу.

Відеоогляд поєдинку

Чемпіонат України - УПЛ

6 тур, 4 квітня

Зоря Луганськ - Динамо Київ 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 7' Андрієвський, 0:2 - 22' Кабаєв, 0:3 - 67 Бражко

Зоря: Сапутін, Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Мічин (Азіангбе 63'), Чурко (Мишньов 46'), Антюх (Кирюханцев 63'), Бугай (Ндур 63'), Герреро (Хахльов 77')

Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Жан Клод, Дришлюк, Гільєрме

Динамо:Бущан, Вівчаренко, Попов, Бражко, Волошин (Ярмоленко 60'), Шапаренко (Діалло 76'), Ванат (Беніто 76'), Андрієвський, Кабаєв (Пономаренко 76'), Тимчик, Дячук

Запасні: Нещерет, Моргун, Караваєв, Супряга, Сирота, Біловар, Дубінчак

Попередження: Джордан 34', Діалло 80', Пономаренко 80', Бутко 90+1'

Раніше повідомлялося, що Зоря може втратити професійний статус через фінансові проблеми.

Напередодні Андрій Ярмоленко став на крок ближчим до рекорду Максима Шацьких за кількістю голів у чемпіонатах України.