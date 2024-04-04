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Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ

Сьогодні 17:22 160 0
Динамо розгромило Зорю в перенесеному матчі УПЛ
Фото - УПЛ
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Динамо здобуло розгромну перемогу над Зорею в перенесеному матчі 6 туру Української Прем'єр-ліги з футболу.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь киян. Уже на 7-й хвилині підопічні Олександра Шовковського вийшли вперед зусиллями Олександра Андрієвського. Владислав Кабаєв подвоїв перевагу київського клубу потужним ударом з дальньої дистанції.

Остаточний рахунок зустрічі встановив Володимир Бражко.

Зазначимо, що дві гольові передачі віддав Микола Шапаренко, якого визнали найкращим гравцем березня. Один асист на свій рахунок записав Андрій Ярмоленко.

Чемпіонат України - УПЛ
6 тур, 4 квітня

Зоря Луганськ - Динамо Київ 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 7' Андрієвський, 0:2 - 22' Кабаєв, 0:3 - 67 Бражко

Зоря: Сапутін, Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Башич, Мічин (Азіангбе 63'), Чурко (Мишньов 46'), Антюх (Кирюханцев 63'), Бугай (Ндур 63'), Герреро (Хахльов 77')

Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Жан Клод, Дришлюк, Гільєрме

Динамо:Бущан, Вівчаренко, Попов, Бражко, Волошин (Ярмоленко 60'), Шапаренко (Діалло 76'), Ванат (Беніто 76'), Андрієвський, Кабаєв (Пономаренко 76'), Тимчик, Дячук

Запасні: Нещерет, Моргун, Караваєв, Супряга, Сирота, Біловар, Дубінчак

Попередження: Діалло 80, Пономаренко 80

Раніше повідомлялося, що Зоря може втратити професійний статус через фінансові проблеми.

Напередодні Андрій Ярмоленко став на крок ближчим до рекорду Максима Шацьких за кількістю голів у чемпіонатах України. 

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