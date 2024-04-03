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Визначилися найкращий гравець та тренер 22 туру УПЛ

Сьогодні 11:31 130 0
Визначилися найкращий гравець та тренер 22 туру УПЛ
#Артур Авагімян, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Олександр Шовковський

Джерело - Чемпіон.

Українська Прем'єр-ліга оголосила лауреатів 22 туру чемпіонату України з футболу сезону-2023/24. Кращим гравцем обрали футболіста Чорноморця Артура Авагімяна, а найкращим тренером визнали наставника Динамо Олександра Шовковського.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Нагадаємо, що хет-трик Авагімяна допоміг одеситам розгромити Полісся (4:1).

Динамо під керівництвом Шовковського розгромило Ворсклу (5:1). У цьому матчі на поле повернувся Андрій Ярмоленко, який не виступав з жовтня.

На першому етапі традиційно відбулося опитування спортивних журналістів та партнерів, а на другому в соціальних мережах Української Прем’єр-Ліги голосували вболівальники. 

Форвард одеського клубу набрав 42% голосів у Instagram та 44% у Google Form. Олександр Шовковський заробив 48% голосів вболівальників у Instagram та 34,2% у Google Form.

Зазначимо, що в середу, 3 квітня, Чорноморець зустрінеться з Шахтарем у півфіналі Кубку України.

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