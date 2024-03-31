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Минай та Олександрія оголосили стартові склади на матч 22 туру УПЛ

Сьогодні 12:13 97 0
Минай та Олександрія оголосили стартові склади на матч 22 туру УПЛ
#Минай, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

У 22 турі Української Прем'єр-ліги Минай вдома прийме Олександрію.

Стартові склади команд:

Минай: Кемкін, Кисіль, Корнійчук, Скиба, Прокопчук, Чуєв, Вітенчук, Петько (К), Кораблін, Вакула, Устименко 

Олександрія: Шевченко, Ковалець (К), Калитвинцев, Кулаков, Шулянський, Логінов, Скорко, Калюжний, Кампос, Копина, Михайленко 

Пряма трансляція матчу на УПЛ-ТБ.

Раніше Минай переміг черкаським ЛНЗ. Щоправда, результат поєдинку не змінив положення команди у турнірній таблиці чемпіонату України — 16 місце з 13 очками в активі. Олександрія йде 11-ю з 23 балами.

Напередодні Шахтар з дублем Шведа на виїзді розгромив Оболонь, Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся, Кривбас у більшості обіграв Верес.

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