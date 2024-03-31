Минай та Олександрія оголосили стартові склади на матч 22 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 22 турі Української Прем'єр-ліги Минай вдома прийме Олександрію.
Стартові склади команд:
Минай: Кемкін, Кисіль, Корнійчук, Скиба, Прокопчук, Чуєв, Вітенчук, Петько (К), Кораблін, Вакула, Устименко
Олександрія: Шевченко, Ковалець (К), Калитвинцев, Кулаков, Шулянський, Логінов, Скорко, Калюжний, Кампос, Копина, Михайленко
Пряма трансляція матчу на УПЛ-ТБ.
Раніше Минай переміг черкаським ЛНЗ. Щоправда, результат поєдинку не змінив положення команди у турнірній таблиці чемпіонату України — 16 місце з 13 очками в активі. Олександрія йде 11-ю з 23 балами.
Напередодні Шахтар з дублем Шведа на виїзді розгромив Оболонь, Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся, Кривбас у більшості обіграв Верес.