Швед оформив дубль та зробив одну результативну передачу

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар переміг Оболонь у грі 22 туру Української Прем’єр-Ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь гірників. На 17 хвилині поєдинку Данило Сікан з передачі Мар'яна Шведа відкрив рахунок. А наприкінці першої половини зустрічі Швед подвоїв рахунок. Згодом київська команда залишилася в меншості - після перегляду VAR Сергій Суханов отримав червону картку.

У другому таймі Шахтар, граючи у більшості, впевнено довів гру до закономірної перемоги. На 90 хвилині гри Швед забив третій гол у ворота суперника. Мар'ян оформив дубль та зробив одну результативну передачу у звітному поєдинку. Це були перші результативні дії Шведа з початку сезону.

У наступному турі, 6 квітня, Оболонь завітає у гості до Вереса, а Шахтар зіграє з Рухом. Та перед цим донецький клуб проведе півфінал Кубка України з Чорноморцем.

Чемпіонат України - УПЛ

22 тур, 30 березня

Оболонь - Шахтар 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 17 Сікан, 0:2 - 45+1 Швед, 0:3 - 90 Швед

Оболонь: Кичак, Прокопенко (Вишневський 85), Дубко, Карась, Лук’янчук, Грисьо (Нагієв 80), Запорожець (Косовський 46), Мороз, Черненко (Осман 80), Краснопір (Тарануха 64), Суханов

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля (Гочолеішвілі 50), Криськів (Степаненко 46), Бондаренко, Кевін (Егіналду 76), Судаков (Марлон 59), Швед, Сікан (Траоре 59)

Попередження: Грисьо 38, Дубко 45+3 - Судаков 29, Криськів 33, Сікан 44

Вилучення: Суханов 45+8

Раніше стало відомо, що форвард Шахтаря може перейти в Динамо Г’юстон.