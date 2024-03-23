Джерело - Чемпіон.

Черкаський ЛНЗ поступився ужгородському Минаю в перенесеному матчі 17 туру Української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ

17 тур, 23 березня

ЛНЗ - Минай 1:2 (0:1)

Гол: 0:1 - 33 Кораблін, 0:2 - 59 Устименко, 1:2 - 93 Бар

ЛНЗ: Пеньков, Каплієнко, Насонов, Саліху (Ейнел 46), Пасіч (Норенков 46), Яшарі, Ковальов, Бар, Рибалка (Хобленко 53), Шестаков (Наумець 46), Молло (Олійник 60).

Минай: Кемкін, Прокопчук, Чуєв, Скиба, Кисiль (Дмитрук 66), Петько, Вітенчук (Семотюк 55), Кораблін (Вашкеба 76), Устименко (Попов 76), Ременяк (Корнійчук 46), Вакула.

Попередження: Рибалка 27, Норенков 74, Ковальов 89

Минай здобув першу виїзну перемогу в цьому сезоні.

Результат поєдинку не змінив положення команд в турнірній таблиці УПЛ. ЛНЗ посідає 8 місце з 25 очками, відстаючи від Ворскли на 4 залікові пункти. Закарпатський клуб залишається головним аутсайдером чемпіонату, посідаючи 16 місце.

Нагадаємо, що Минай в попередньому матчі поступився чинному чемпіону Шахтарю. Зі свого боку ЛНЗ розписав нічию з Дніпром-1.