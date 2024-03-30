Кривбас у більшості обіграв Верес у 22 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Кривбас здобув виїзну перемогу над Вересом у межах 22 туру української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь криворізького клубу. На 54-й хвилині Олександр Кучеренко відзначився голом у власні ворота, після чого Максим Луньов поставив крапку наприкінці поєдинку.

Зазначимо, що гості грали в більшості увесь другий тайм через вилучення Андрія Кухарука.

У наступному турі Верес прийматиме Оболонь. Кривбас зустрінеться з Ворсклою в матчі 23 туру, який відбудеться 8 квітня.

Чемпіонат України - УПЛ

22 тур, 30 березня

Верес - Кривбас 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 автогол Кучеренко, 0:2 - 89 Луньов

Склади команд:

Верес: Паст, Гакман (Балан, 75), Вовченко, Кучеренко, Сміян, Кучеров, Кухарук (Кльоц, 63) - Шастал (Янаков, 63), Яго (М. Шестаков, 46), Дахновський (Курко, 75), Мрвальєвич

Запас: Когут, Кулик, Мельник, Жуліо Сезар, Шевченко, Годя, Гайдучик

Кривбас: Кліщук - Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго, Кузик (По, 75), Вакулко (Іліч, 46), Микитишин (Луньов, 56), Бізімана, Задерака (Соса, 46), Прінс Аду (Хомченовський, 82)

Запас: Маханьков, Хома, Бандейра, Сантіні, Татарков, Твердохліб, В. Блізніченко, По

Попередження: Кухарук 22, Вакулко 40, Яго 44, Мрвальєвич 45+2, Стецьков 45+2, Кучеренко 87, Вовченко 90+3

Вилучення: Кухарук 45+4