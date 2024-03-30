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Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся в 22 турі УПЛ

Сьогодні 17:26 1930 0
Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся в 22 турі УПЛ
Фото: УПЛ
#Артур Авагімян, #Полісся, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Житомирське Полісся вдома поступилося одеському Чорноморцю у грі 22 туру Української Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 4:1 на користь гостей. 

У другій половині зустрічі Артур Авагімян оформив хет-трик за 11 хвилин. Богдан Кушніренко згодом забив гол престижу. А через пару хвилин він отримав друге попередження і Полісся залишилося в меншості. Наприкінці гри Кузик встановив остаточний рахунок - 4:1.

У наступному турі, 7 квітня, Чорноморець прийме Олександрію, а наступного дня Полісся на виїзді зустрінеться з Минаєм. Наступного тижня на Чорноморець і Полісся чекають півфінальні матчі Кубка України з Шахтарем та Ворсклою відповідно.

Чемпіонат України - УПЛ
22 тур, 30 березня

Полісся - Чорноморець 1:4 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Авагімян, 0:2 - 60 Авагімян, 0:3 - 64 Авагімян, 1:3 - 75 Кушніренко, 1:4 - 90 Кузик

Полісся: Бойко, Кравченко, Кушніренко, Кравець, Михайліченко, Козак (Фортюн 72), Танковський, Крушинський (Таллес Коста 62), Петряк (Будковський 62), Ндукве (Назаренко 46), Люфер (Мустафаєв 72)

Чорноморець: Варакута, Путря, Гучек, Єрмаков, Брагару, Бадібанга (Альваренга 89), Васильєв, Авагімян (Присяжнюк 85), Штогрін, Бойчук (Зе Гомес 90+2), Ієде (Кузик 46)

Попередження: Козак 45+1, Кушніренко 63, Бойко 82, Таллес Коста 82 - Авагімян 82

Вилучення: Кушніренко 78.

Раніше Шахтар на класі переграв Оболонь в 22 турі УПЛ.

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