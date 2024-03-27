Стало відомо, чи розглядає Баварія повернення Нагельсманна на посаду тренера

Джерело - Bayern Insider.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн не повернеться до мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє Bayern Insider.

Керівництво німецького гранду не розглядає наставника, як можливого кандидата. Зазначимо, що він очолював Баварію з липня 2021 року по березень 2023 року.

Нагадаємо, угода Юліана зі збірною Німеччини розрахована до 31 липня 2024 року. Він керуватиме командою на домашньому чемпіонаті Європи-2024.

Зазначимо, що Нагельсманн очолив Бундестім у вересні 2023 року. Нещодавно з'явилась інформація, що Президент Німецького футбольного союзу хоче продовжити контракт зі спеціалістом.