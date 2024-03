Воротар Баварії Мануель Ноєр буде першим номером збірної Німеччини на домашньому чемпіонаті Європи-2024 з футболу.

Про це розповів головний тренер Бундестім Юліан Нагельсманн.

🚨🇩🇪 Manuel Neuer will be Germany’s starting goalkeeper at the Euros, Nagelsmann: “We have made the decision”.



“Unfortunately Manu got injured but it's just a strain and he will only be out for ten days, so I won't be changing my decision”. pic.twitter.com/ifjvVPM9T1