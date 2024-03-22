Джерело - Чемпіон.

Воротар Баварії Мануель Ноєр буде першим номером збірної Німеччини на домашньому чемпіонаті Європи-2024 з футболу.

Про це розповів головний тренер Бундестім Юліан Нагельсманн.

"Ми прийняли рішення. На жаль, Ману отримав травму, але це лише розтягнення, і він вибув лише на десять днів, тому я не буду змінювати своє рішення", - сказав Нагельсманн.

🚨🇩🇪 Manuel Neuer will be Germany’s starting goalkeeper at the Euros, Nagelsmann: “We have made the decision”.



“Unfortunately Manu got injured but it's just a strain and he will only be out for ten days, so I won't be changing my decision”. pic.twitter.com/ifjvVPM9T1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2024

Напередодні Ноєр покинув розташування збірної Німеччини через пошкодження. Нагадаємо, що в період з грудня 2022-го по жовтень 2023-го Мануель відновлювався від перелому ноги. Цього сезону він провів 24 матчі, у яких пропустив 28 голів. 9 разів голкіперу вдалося відіграти на нуль.

У березні Бундестім проведе два товариські матчі у межах підготовки до домашнього Євро-2024. У суботу, 23 березня команда Юліана Нагельсманна зіграє з Францією, а у вівторок, 26 числа, зустрінеться з Нідерландами.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи-2024 триватиме з 14 червня по 14 липня.