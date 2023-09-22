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Нагельсманн - новий головний тренер збірної Німеччини

Нагельсманн керуватиме командою на Євро-2024
Сьогодні 13:10 211 0
Нагельсманн - новий головний тренер збірної Німеччини
#Юліан Нагельсманн

Джерело - dfb.de.

Німецький футбольний союз оголосив про призначення Юліана Нагельсманна головним тренером збірної Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба DFB.

Контракт з 36-річним німцем розрахований до 31 липня 2024 року.

Асистентами Нагельсманна будуть Сандро Вагнер та Бенджамін Глюк.

За інформацією Фабріціо Роман, Нагельсманн отримуватиме 4 млн євро на рік. Контракт з Баварією, який був досі чинним та приносив Юліану 7 млн євро на рік, розірвали без компенсації. Після Євро-2024 він знову стане вільним агентом.

У збірній Нагельсманн замінив Ганс-Дітера Фліка, якого звільнили після поразки 1:4 від Японії в товариському матчі та загалом лише 4 перемог в останніх 17 зустрічах.

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