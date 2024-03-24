Джерело - Чемпіон.

Президент Німецького футбольного союзу Бернд Нойендорф хоче підписати новий контракт із головним тренером національної команди Юліаном Нагельсманном.

Про це Нойендорф розповів у інтерв'ю ZDF.

"Ми повинні поговорити один з одним, і я впевнений, що ми швидко досягнемо згоди. Нагельсманн хоче знайти рішення до Євро, і ми будемо поважати його бажання", - сказав Нойендорф.

🚨 DFB president Neuendorf confirms desire to extend Julian Nagelsmann's contract: “We have to talk to each other and I am very confident that we will quickly reach a result”.



“Nagelsmann wants to find a solution before the Euros and we will respect his wish”, told ZDF. pic.twitter.com/YsqoYI9d41 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2024

Нагадаємо, контракт Юліана зі збірною Німеччиною розрахований до 31 липня 2024 року. Він керуватиме командою на домашньому чемпіонаті Європи-2024.

Зазначимо, що Нагельсманн очолив Бундестім у вересні 2023 року.