Президент Німецького футбольного союзу Бернд Нойендорф хоче підписати новий контракт із головним тренером національної команди Юліаном Нагельсманном.

Про це Нойендорф розповів у інтерв'ю ZDF.

🚨 DFB president Neuendorf confirms desire to extend Julian Nagelsmann's contract: “We have to talk to each other and I am very confident that we will quickly reach a result”.



“Nagelsmann wants to find a solution before the Euros and we will respect his wish”, told ZDF. pic.twitter.com/YsqoYI9d41