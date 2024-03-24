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Президент Німецького футбольного союзу хоче продовжити контракт із Нагельсманном

Сьогодні 19:25 74 0
Президент Німецького футбольного союзу хоче продовжити контракт із Нагельсманном
Фото: Getty Images
#Юліан Нагельсманн

Джерело - Чемпіон.

Президент Німецького футбольного союзу Бернд Нойендорф хоче підписати новий контракт із головним тренером національної команди Юліаном Нагельсманном.

Про це Нойендорф розповів у інтерв'ю ZDF.

"Ми повинні поговорити один з одним, і я впевнений, що ми швидко досягнемо згоди. Нагельсманн хоче знайти рішення до Євро, і ми будемо поважати його бажання", - сказав Нойендорф.

Нагадаємо, контракт Юліана зі збірною Німеччиною розрахований до 31 липня 2024 року. Він керуватиме командою на домашньому чемпіонаті Європи-2024.

Зазначимо, що Нагельсманн очолив Бундестім у вересні 2023 року.

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