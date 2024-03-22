Фахівець змінить Штрайха

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Фрайбурга Юліан Шустер стане головним тренером клубу після закінчення нинішнього сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Шустер більшу частину своєї кар'єри провів у Фрайбурзі, а влітку 2018 повісив бутси на цвях. Після цього він працював у клубі у якості координатору з розвитку талантів.

На своєму новому місці Шустер змінить Крістіана Штрайха, який працює із командою з грудня 2011 року.

В останньому своєму матчі Фрайбург програв Баєру (2:3). Після 26 турів Фрайбург набрав 33 очки і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Бундесліги.