Джерело - Чемпіон.
Колишній гравець Фрайбурга Юліан Шустер стане головним тренером клубу після закінчення нинішнього сезону.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Шустер більшу частину своєї кар'єри провів у Фрайбурзі, а влітку 2018 повісив бутси на цвях. Після цього він працював у клубі у якості координатору з розвитку талантів.
На своєму новому місці Шустер змінить Крістіана Штрайха, який працює із командою з грудня 2011 року.
В останньому своєму матчі Фрайбург програв Баєру (2:3). Після 26 турів Фрайбург набрав 33 очки і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Бундесліги.