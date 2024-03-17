Джерело - Чемпіон.

У 26 турі німецької Бундесліги з футболу відбулися два матчі.

Айнтрах програв Боруссії з рахунком 1:3. Дортмундці дотисли суперника наприкінці протистояння.

В іншій грі леверкузенський Баєр на виїзді переміг у результативній зустрічі Фрайбург - 3:2. Гості лідирували в рахунку впродовж усього матчу та цією перемогою зміцнили свою першу позицію в турнірній табліці головної німецької ліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

26 тур, 17 березня

Боруссія Дортмунд - Айнтрахт Франкфурт - 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 13' Гетце, 1:1 33' Адеємі, 2:1 - 81' Гуммельс, 3:1- 90+3' Джан (пен.).

Фрайбург - Баєр Леверкузен - 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 2' Вірц, 1:1 - 10' Доан, 1:2 40' Гложек, 1:3 - 53' Шик 2:3 - 79' Кайтель.

Нагадаємо, автора першого голу в зустрічі леверкузенців Флоріана Віртца втретє за сезон визнали найкращим гравцем місяця в Бундеслізі.