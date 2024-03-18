Тренер Фрайбурга Штрайх залишить посаду після 29 років у клубі

Джерело - офіційний сайт Фрайбурга.

Головний тренер Фрайбурга Крістіан Штрайх покине свою посаду.

Про це повідомляє пресслужба команди.

58-річний фахівець не продовжуватиме контракт, який завершиться в кінці нинішнього сезону.

Зазначимо, що Штрайх провів у структурі клубу 29 років. У 1995-му почав працювати тренером U-19. З 2007 по 2011 рік був асистентом головного тренера. З грудня 2011 року Крістіан очолив першу команду.

Фрайбург під керівництвом німця двічі виходив у 1/8 фіналу Ліги Європи, одного разу грав у фіналі Кубка Німеччини. Також команда вилітала з Бундесліги, але одразу ж поверталася.

Напередодні Фрайбург поступився Вест Гему та припинив участь у Лізі Європи. Також підопічні Штрайха зазнали прикрої поразки від Баєра.