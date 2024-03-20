Головне
Визначились суперники збірної України на Олімпійських іграх
Сьогодні 21:45 4518
Розклад фінальної серії чемпіонату України
Сьогодні 21:23 180
Зінченко: "Неважливо, як я ставлюся до пенальті, - це правила футболу"
Сьогодні 18:33 416
Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна"
Сьогодні 18:23 19491
Юнацька збірна України з сином Шевченка обіграла Північну Македонію
Сьогодні 16:55 1421 1
Група «Чемпіонська» Першої ліги: 10 претендентів з різними шансами на вихід до УПЛ
Сьогодні 15:45 492
МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати
Сьогодні 12:36 11514 3
Лунін проти Трубіна: кого обере Ребров у протистоянні зіркових голкіперів збірної
Сьогодні 12:02 421
Куртуа успішно переніс операцію на коліні
Сьогодні 11:51 517
Травма Куртуа змінила плани: Реал хоче підписати новий контракт із Луніним
Сьогодні 10:49 897
Прямі трансляції

Навіть не знаю, чи були в нього зацікавленості в дівчатах: перший тренер Довбика розповів про дитинство бомбардира

Сьогодні 22:37 106 0
Навіть не знаю, чи були в нього зацікавленості в дівчатах: перший тренер Довбика розповів про дитинство бомбардира
#Артем Довбик

Джерело - Tribuna.com.

У дитинстві Артем Довбик думав лише про футбол. 

Його перший тренер Сергій Ковалевич поділився спогадами про Артема в інтервю Tribuna.com. 

"Він ніколи не заносив себе, ніколи не розплющував пальці, щоб якимось чином себе відрізнити від решти. Просто реально людина, яка все життя думала про футбол. У нього більше ніяких думок не було.

Я навіть не знаю, чи були в нього на той час зацікавлення в дівчатах. Я думаю, що ним цікавились, бо юнак красивий, але йому не до того було точно. Там в голові був тільки мяч. Він тут недалеко жив, прибігав на ці тренування, а потім ми займалися в іншому мікрорайоні. Він приїжджав туди і ми пізно закінчували, там тільки про футбол хлопчик", - сказав Ковалевич. 

Довбик народився та зростав у Черкасах. Зі своєю дружиною Артем навчався в одній школі. 

Нещодавно зявилася інформація, що бомбардир Жирони потрапив у сферу інтересів одного з топових німецьких клубів. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначились суперники збірної України на Олімпійських іграх Визначились суперники збірної України на Олімпійських іграх 4518
Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна" Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна" 19491
Юнацька збірна України з сином Шевченка обіграла Північну Македонію Юнацька збірна України з сином Шевченка обіграла Північну Македонію 1421 1
IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду IFAB запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду 16205 1
МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати 11514 3
Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару Алієв: Тимощук заслужив на смертну кару 73381 4
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11368
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6341 2
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22034
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 337807 9
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 96929
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16237 2