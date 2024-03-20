Навіть не знаю, чи були в нього зацікавленості в дівчатах: перший тренер Довбика розповів про дитинство бомбардира

"Він ніколи не заносив себе, ніколи не розплющував пальці, щоб якимось чином себе відрізнити від решти. Просто реально людина, яка все життя думала про футбол. У нього більше ніяких думок не було.

Я навіть не знаю, чи були в нього на той час зацікавлення в дівчатах. Я думаю, що ним цікавились, бо юнак красивий, але йому не до того було точно. Там в голові був тільки м’яч. Він тут недалеко жив, прибігав на ці тренування, а потім ми займалися в іншому мікрорайоні. Він приїжджав туди і ми пізно закінчували, там тільки про футбол хлопчик", - сказав Ковалевич.