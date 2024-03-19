Довбик зацікавив клуб Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Німецький РБ Лейпциг стежить за нападником Жирони та збірної України Артемом Довбиком.

Про це повідомив журналіст Екрем Конур

Німці бачать в українцеві заміну одному із пари форвардів Лої Опенда – Беньямін Шешко, які можуть влітку покинути команду. Нападники зацікавили клуби англійської Прем’єр-ліги та французької Ліги 1.

У лютому повідомлялося, що українець входить до шорт-листа - Арсенала, Вест Гема та Ньюкасла. При цьому Жирона влітку готова запропонувати йому новий покращений контракт.

Нагадаємо, у межах 29 туру Ла Ліги Жирона поступилась Хетафе. Довбик став найгіршим гравцем команди. У нинішньому сезоні Артем провів 27 матчів у чемпіонаті Іспанії, забив 14 голів та віддав 5 асистів.

Наступний матч форвард може зіграти за збірну України в півфіналі плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє". Початок - о 21:45 за київським часом.