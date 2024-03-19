Головне
Top Rank підтвердив бій Берінчика з Наваррете
Сьогодні 21:25 2233
Виклик молодшого Шевченка, зміна тренера та перебудова складу: з ким збірна України U-19 боротиметься за вихід на Євро
Сьогодні 21:06 289
Шевченко та Ребров знову разом
Сьогодні 19:30 532 1
Іван Яремчук: Коли почалася війна, записався в тероборону
Сьогодні 13:20 744
WBC призначила суперника для Богачука на чемпіонський бій
Сьогодні 12:40 4991
Україна зіграє товариський матч проти топзбірної
Сьогодні 11:26 10442
Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій
Сьогодні 10:20 13389
Боснія і Герцеговина — Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:00 495
Що об'єднує Боснію і Україну: війна, економіка та величезна діаспора
Сьогодні 08:55 1027
Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею
Вчора 21:00 7556
Прямі трансляції

Довбик зацікавив клуб Бундесліги

Сьогодні 22:38 114 0
Довбик зацікавив клуб Бундесліги
Фото - Getty Images
#Жирона, #РБ Лейпциг, #Футбольні трансфери, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Німецький РБ Лейпциг стежить за нападником Жирони та збірної України Артемом Довбиком.

Про це повідомив журналіст Екрем Конур

Німці бачать в українцеві заміну одному із пари форвардів Лої Опенда – Беньямін Шешко, які можуть влітку покинути команду. Нападники зацікавили клуби англійської Прем’єр-ліги та французької Ліги 1.

У лютому повідомлялося, що українець входить до шорт-листа - Арсенала, Вест Гема та Ньюкасла. При цьому Жирона влітку готова запропонувати йому новий покращений контракт.

Нагадаємо, у межах 29 туру Ла Ліги Жирона поступилась Хетафе. Довбик став найгіршим гравцем команди. У нинішньому сезоні Артем провів 27 матчів у чемпіонаті Іспанії, забив 14 голів та віддав 5 асистів.

Наступний матч форвард може зіграти за збірну України в півфіналі плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє". Початок - о 21:45 за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна зіграє товариський матч проти топзбірної Україна зіграє товариський матч проти топзбірної 10442
Бах: "Треба захищати російських спортсменів, які не порушували Олімпійську хартію" Бах: "Треба захищати російських спортсменів, які не порушували Олімпійську хартію" 6140 4
Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій Чемпіонський бій Богачука зірвали в останню мить: хронологія подій 13389
У Маямі загинув хлопець другої ракетки світу У Маямі загинув хлопець другої ракетки світу 12499 2
Міжнародний олімпійський комітет закликав спортсменів не брати участь в Іграх дружби в Росії Міжнародний олімпійський комітет закликав спортсменів не брати участь в Іграх дружби в Росії 12425 3
Стало відомо, хто буде титульним спонсором УПЛ наступні 3 роки Стало відомо, хто буде титульним спонсором УПЛ наступні 3 роки 21671
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 91392
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 35948
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 106176
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 358197
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 158880
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48784