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Олександрія та Ворскла оголосили стартові склади на матч 21 туру УПЛ

Сьогодні 17:13 88 0
Олександрія та Ворскла оголосили стартові склади на матч 21 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія у 21 турі Української Прем'єр-ліги зіграє проти Ворскли.

Стартові склади: 

Олександрія: Шевченко, Ковалець, Сігеєв, Калітвінцев, Кулаков, Шулянський, Логінов, Мартинюк, Кампос, Копина, Смирний

Ворскла: Ісенко, Бацула, Хрипчук, Корнієнко, Пердута, Крупський, Степанюк, Мякушко, Челядін, Ковталюк, Сіссоко.

Наразі Олександрія з 20 очками посідає 11 місце в турнірній таблиці чемпіонату. Ворскла йде сьомою (29 балів).

Початок матчу - о 18:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що VAR буде на всіх матчах 21 туру УПЛ.

Нагадаємо, раніше в межах 21 туру УПЛ київське Динамо на засніженому полі здолало Зорю, донецький Шахтар переміг Минай, а Дніпро-1 зіграв унічию з черкаським ЛНЗ.

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