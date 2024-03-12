Джерело - Чемпіон.

У матчі 21-го туру Української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар впевнено переміг Минай. Гра завершилася з рахунком 2:0.

Гірники у першій половині зустрічі забили два голи, що суттєво вплинуло на хід гри. На 24 хвилині Судаков реалізував пенальті, яке було призначено за порушення правил Корнійчука проти Коноплі. А через шість хвилин Сікан після передачі Кевіна подвоїв рахунок.

До перерви матчу гравці Шахтаря могли збільшити свою перевагу в рахунку. Спочатку захисник Минаю заблокував удар Бондаренка, Судаков пробив повз ворота, а Кемкін поцілив у стійку воріт суперника.

У другій половині зустрічі було менше створених моментів. Гірники намагалися зберегти рахунок та сили гравців, провівши ряд замін.

У наступному турі УПЛ, 30 березня, Шахтар зіграє з Оболонню (початок гри - о 13:00). Наступного дня Минай прийме Олександрію (початок - о 13:00).

Чемпіонат України - УПЛ

21 тур, 12 березня

Шахтар - Минай 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 24 Судаков (пен), 2:0 - 30 Сікан

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Криськів, Зубков, Бондаренко (Назарина 85), Судаков, Кевін (Цуканов 64), Сікан (Траоре 73)

Минай: Кемкін, Скиба, Прокопчук, Чуєв, Корнійчук (Кораблін 46), Вітенчук (Демиденко 64), Петько, Дмитрук, Вакула (Тищук 85), Гунічев (Устименко 74), Ременяк (Попов 74)

Попередження: Корнійчук 23, Кораблін 75, Устименко 88

Раніше Динамо впевнено переграло Зорю в 21 турі УПЛ.