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Динамо на засніженому полі здолало Зорю в матчі 21 туру УПЛ

Сьогодні 17:26 79 0
Динамо на засніженому полі здолало Зорю в матчі 21 туру УПЛ
Дмитро Ларін, Українська правда
#Динамо Київ, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

У матчі 21-го туру Української Прем’єр-Ліги київське Динамо святкувало домашню перемогу над Зорею. Гра завершилася з рахунком 2:0.

На 30 хвилині Ванат після передачі Вівчаренка відкрив рахунок, скориставшись невдалим виходом воротаря суперника Сапутіна.

У другому таймі гри Ванат міг оформити дубль, але його удар заблокував Ндур. Згодом воротар луганської команди Сапутін потягнув хороший удар Караваєва. 

А на 85 хвилині кияни подвоїли рахунок: з передачі Андрієвського відзначився Попов. Захисник Динамо забитим голом відзначив народження своєї дитини.

Відзначимо, що Зоря грала експериментальним складом, якому було не легко протистояти киянам. Раніше повідомлялося, що гравці Зорі бойкотували одне з тренувань та могли не вийти на матч з Динамо через невиплату зарплат і бонусів.

У наступному турі УПЛ, 29 березня, Зоря зіграє з харківським Металістом 1925. Київське Динамо 31 березня зустрінеться з полтавською Ворсклою.

Чемпіонат України - УПЛ
21 тур, 12 березня

Динамо - Зоря 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Ванат, 2:0 - 85 Попов

Динамо: Бущан - Вівчаренко, Попов, Михавко, Тимчик (Караваєв, 46), Бражко, Шапаренко (Андрієвський, 82), Шепелєв, Кабаєв (Діалло, 89), Волошин, Ванат.

Зоря: Сапутін - Капустян, Джордан, Токар, Рейс, Башич, Жан Клод, Писаренко, Мічін, Долбнєв (Байрук, 90+1), Ндур (Гільєрме, 80)

Попередження: Шепелєв (52), Шапаренко (82)

У минулому турі УПЛ Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом (1:1), а Зоря переграла Минай (2:0).

Фото: Дмитро Ларін, Українська правда

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