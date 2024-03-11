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VAR на всіх матчах 21 туру УПЛ: стали відомі суддівські призначення

Сьогодні 18:45 115 0
VAR на всіх матчах 21 туру УПЛ: стали відомі суддівські призначення

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу призначила арбітрів на матчі 21 туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Тур відбудеться у період з 12 по 17 березня. На всіх зустрічах буде присутній відеопомічник арбітра (VAR).

Чемпіонат України - УПЛ

21 тур

12  березня

ЛНЗ — Дніпро-1. Ковалівка. Стадіон "Колос".  Початок - о 13:00. Суддя — Олександр Афанасьєв (Харків), арбітр VAR — Віктор Копієвський (Кропивницький).

Динамо — Зоря. Київ. Стадіон "Динамо ім. В. В. Лобановського". Початок - о 15:30.  Суддя – Віталій Романов (Дніпро), арбітр VAR – Ігор Пасхал.

Шахтар — Минай. Львів. Стадіон "Арена Львів". Початок - о 18:00. Суддя – Володимир Новохатній (Черкаси), арбітр VAR – Микола Козиряцький.

15 березня

Олександрія — Ворскла. Олександрія. Стадіон "Ніка". Початок - о 18:00. Суддя – Олександр Омельченко, арбітр VAR – Роман Блавацький.

16 березня

Металіст 1925 — Рух. Київ. Стадіон "Лівий берег". Початок - о 13:00. Суддя – Клим Заброда, арбітр VAR – Микола Балакін.

Оболонь — Полісся. Київ. Стадіон "Оболонь-Арена". Початок - о 15:30.  Суддя – Денис Шурман, арбітр VAR – Андрій Коваленко.

Кривбас — Колос. Кривий Ріг. СК "Гірник". Початок - о 18:00. Суддя – Ярослав Козик, арбітр VAR – Олексій Деревінський.

17 березня

Чорноморець — Верес. Одеса. Стадіон "Чорноморець". Початок - о 15:30. Суддя – Анастасія Романюк, арбітр VAR – Олександр Шандор.

Раніше Українська Прем'єр-ліга назвала своїх лауреатів 20 туру чемпіонату України з футболу сезону-2023/24. Кращим гравцем обрали автора дублю за Шахтар Кевіна, а тренером - Руслана Ротаня з Олександрії.

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