Головне
Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса
Вчора 23:34 11444 2
Сосновський: Сильної команди в нас немає, лише окремі боксери
Сьогодні 20:17 241
Збірна України проведе контрольний матч з Польщею
Сьогодні 18:56 2258
Мудрик закриває рота скептикам, Циганков дарує надію збірній: як там наші зіграли
Сьогодні 17:39 401
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Потапової у чвертьфіналі Індіан Веллса
Сьогодні 17:15 509
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо
Сьогодні 14:53 21351
Трубіну знову буде важко, а Інтер зіпсує настрій Сімеоне: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 7,23
Сьогодні 14:44 383
Лаціо оголосив про відставку Саррі
Сьогодні 12:21 372
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 10:07 35118
Атлетико прийме Інтер, Боруссія Дортмунд - ПСВ: розклад матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:12 542
Прямі трансляції

Рангнік виключив трьох гравців зі збірної Австрії через гомофобні вигуки

Сьогодні 19:36 167 0
Рангнік виключив трьох гравців зі збірної Австрії через гомофобні вигуки
#Ральф Рангнік, #Збірна Австрії з футболу

Джерело - Sky Sports.

Головний тренер Австрії Ральф Рангнік виключив трьох гравців зі збірної через гомофобні вигуки після віденського дербі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Футболісти Рапіда Марко Грюль, Гвідо Бургшталлер і Ніклас Хедль не потрапили у список викликаних гравців на матчі проти Словаччини та Туреччини.

"Це те, чого я не потерплю в команді, де я є тренером, чи то в клубі, чи тут, у національній збірній. Все, за що ми виступаємо, знаходиться на іншому кінці терезів, і я сказав це хлопцям по телефону. Я очікую, що хлопці серйозно підійдуть до цього питання і зрозуміють, що означає для людей, коли їх публічно ображають або дискримінують у такий спосіб", — сказав Рангнік.

Австрійська Бундесліга дискваліфікувала цих гравців на кілька ігор. Футболістам також наказали взяти участь у семінарах з питань дискримінації.

Зазначимо, що збірна Австрії потрапила в групу D на Євро-2024, що пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Нагадаємо, 21 березня національна команда України проведе півфінальний поєдинок плей-оф відбору на Чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини. Нещодавно головний тренер збірної Сергій Ребров довикликав двох гравців, яких не було в основному списку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 35118
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо 21351
Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів 12599
Збірна України проведе контрольний матч з Польщею Збірна України проведе контрольний матч з Польщею 2258
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 16722
Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса 11444 2
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29906
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20248 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80463
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37415
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135823 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 103300