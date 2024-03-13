Рангнік виключив трьох гравців зі збірної Австрії через гомофобні вигуки

Джерело - Sky Sports.

Головний тренер Австрії Ральф Рангнік виключив трьох гравців зі збірної через гомофобні вигуки після віденського дербі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Футболісти Рапіда Марко Грюль, Гвідо Бургшталлер і Ніклас Хедль не потрапили у список викликаних гравців на матчі проти Словаччини та Туреччини.

"Це те, чого я не потерплю в команді, де я є тренером, чи то в клубі, чи тут, у національній збірній. Все, за що ми виступаємо, знаходиться на іншому кінці терезів, і я сказав це хлопцям по телефону. Я очікую, що хлопці серйозно підійдуть до цього питання і зрозуміють, що означає для людей, коли їх публічно ображають або дискримінують у такий спосіб", — сказав Рангнік.

Австрійська Бундесліга дискваліфікувала цих гравців на кілька ігор. Футболістам також наказали взяти участь у семінарах з питань дискримінації.

Зазначимо, що збірна Австрії потрапила в групу D на Євро-2024, що пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Нагадаємо, 21 березня національна команда України проведе півфінальний поєдинок плей-оф відбору на Чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини. Нещодавно головний тренер збірної Сергій Ребров довикликав двох гравців, яких не було в основному списку.