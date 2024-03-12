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Тренер боснійців: Ситуація в Україні - це їхні проблеми

Він хоче виграти за допомогою тактики
Сьогодні 17:49 138 0
Тренер боснійців: Ситуація в Україні - це їхні проблеми
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров

Джерело - Tribuna.

Головний тренер Боснії і Герцеговини Саво Милошевич розповів про майбутній матч плей-оф кваліфікації на Євро-2024 проти України.

Його слова цитує Tribuna.

"Якщо ми зробимо правильно, сподіваюся, ми зіграємо на чемпіонаті Європи. Це вартує зусиль, і хлопці це розуміють.

Наразі ситуація в Україні така, якою є. Я вважаю, що нам слід постаратися зосередитись лише на тому, що відбуватиметься на полі. Ситуація та проблеми в Україні - це їхні проблеми.

Я не думаю, що Україна набагато краща за нас за індивідуальними якостями. Багато речей вирішуються командою за допомогою тактики. Футболісти мають розуміти, що проблеми вони мають вирішувати в команді" - заявив тренер.

Нагадаємо, півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі Шляху B Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарем (номінальним) у вирішальному двобої.

Зазначимо, головний тренер України Сергій Ребров довикликав двох гравців, яких не було в основному списку.

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