Тренер боснійців: Ситуація в Україні - це їхні проблеми

Головний тренер Боснії і Герцеговини Саво Милошевич розповів про майбутній матч плей-оф кваліфікації на Євро-2024 проти України.

Його слова цитує Tribuna.

"Якщо ми зробимо правильно, сподіваюся, ми зіграємо на чемпіонаті Європи. Це вартує зусиль, і хлопці це розуміють.

Наразі ситуація в Україні така, якою є. Я вважаю, що нам слід постаратися зосередитись лише на тому, що відбуватиметься на полі. Ситуація та проблеми в Україні - це їхні проблеми.

Я не думаю, що Україна набагато краща за нас за індивідуальними якостями. Багато речей вирішуються командою за допомогою тактики. Футболісти мають розуміти, що проблеми вони мають вирішувати в команді" - заявив тренер.