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Тілль пропустить гру з Дніпром-1

Сьогодні 14:52 96 0
Тілль пропустить гру з Дніпром-1
#ЛНЗ

Джерело - sport.ua.

Люксембурзький новачок ЛНЗ Олів'є Тілль пропустить матч зі СК Дніпро-1. 

Про це повідомляє Sport.ua.

У вчорашньому поєдинку з Металістом 1925 (1:1) Олів'є Тілль отримав пошкодження та був замінений під час перерви. Скільки пропустить гравець поки не відомо. Проведення детального медобстеження півзахисника черкаського клубу буде проведено завтра, 10 березня.

Нагадаємо, Олів'є Тілль відіграв два матчі в складі ЛНЗ. Наразі черкаська команда посідає 9 місце в УПЛ, маючи 24 очками.

Напередодні Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом.

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