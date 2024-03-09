Металіст 1925 - ЛНЗ 1:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Харківський Металіст 1925 зіграв внічию з черкаським ЛНЗ у 20 турі Української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ

20 тур, 8 березня

Металіст 1925 (Харків) - ЛНЗ (Черкаси) 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 75 Рибалка (пен), 1:1 - 86 Юрченко (пен)

Металіст 1925: Проценко, Капінус, Фарина, Червак, Бичек (Овусу 81), Габелок, Імереков, Моура, Юрченко (Обіная 89), Гармаш, Борячук (Юсоф 81).

ЛНЗ: Пеньков, Тілль (Шестаков 46), Саліху, Бар (Хобленко 58), Пасіч, Яшарі (Олійник 73), Каплієнко, Молло, Насонов, Муравський, Рибалка (Тарасенко 90).

Попередження: 10 Юрченко - 45+5 Бар, 57 Рибалка, 57 Насонов, 70 Хобленко, 90+4 Шестаков

Напередодні Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом, Шахтар здобув вольову перемогу над Колосом, Рух сенсаційно переміг Дніпро-1.