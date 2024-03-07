Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом в 20 турі УПЛ

Господарі завдяки реалізованому пенальті відігралися у компенсовані хвилини гри

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру Української Прем’єр-Ліги київське Динамо на виїзді не переграло рівненський Верес.

Гостям вдалося забити швидкий гол: вже на шостій хвилині відзначився Волошин, який скористався передачею Кабаєва. Далі у першій половині зустрічі кияни могли збільшити рахунок, але не зуміли. Спочатку воротар господарів Когут парирував удар Волошина, Попов та Шапаренко не влучили у ворота суперника. У другому таймі матчу малюнок гри не змінився. Дубінчак поцілив у каркас воріт рівненської команди.

Гол Волошина міг стати єдиним у зустрічі, але на 8 компенсованій хвилині Мрвальєвич реалізував пенальті, що було призначено за порушення правил Беніто. Рівненський клуб перервав переможну серію Шовковського на чолі Динамо.

Після звітної зустрічі Верес знаходиться на 15-му місці в турнірній таблиці з 13 очками в активі. Динамо йде на четвертому місці з 35 балами та двома іграми в запасі.

У наступному турі, 12 березня, Динамо вдома зіграє із Зорею, а Верес 17 березня завітає в гості до Чорноморця.

Чемпіонат України - УПЛ

20 тур, 7 березня

Верес - Динамо 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Волошин, 1:1 - 90+8 Мрвальєвич (пен)

Верес: Когут - Морозко, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко (Вовченко 87) - Шастал, Банада (Кухарук 46), Кучеров, В. Шарай (Янаков 60) - Гайдучик (Шестаков 67), Мрвальєвич.

Динамо: Бущан - Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак - Андрієвський, Шепелєв - Волошин (Дячук 86), Шапаренко (Сирота 90+2), Кабаєв (Беніто 86) - Ванат.

Попередження: Попов 16, Шарай 33, Мрвальєвич 35, Ванат 90+2, Морозко 90+5, Жуліо Сезар 90+5, Бущан 90+5

Раніше стало відомо, які гравці киян отримали виклик до національної збірної України на матч проти Боснії і Герцеговини.