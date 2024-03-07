Визначились коментатори 20 туру УПЛ

Джерело - ТаТоТаке.
Українська Прем'єр-ліга визначилась з іменами коментаторів, які будуть працювати на матчах 20 туру чемпіонату.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Розклад матчів:
7 березня:
- Зоря - Минай — 15:30 (Олександр Мельниченко)
- Верес - Динамо — 18:00 (Олександр Михайлюк)
8 березня:
- Дніпро-1 - Рух — 13:00 (Ігор Циганик)
- Металіст 1925 — ЛНЗ — 15:30 (Віталій Волочай)
- Шахтар - Колос — 18:00 (Владислав Шалота)
9 березня:
- Чорноморець - Ворскла — 13:00 (Віталій Волочай)
- Полісся - Олександрія — 15:30 (Михайло Співаковський)
- Кривбас - Оболонь — 18:00 (Дмитро Шпірко)
Раніше у Зорі назвали умову приєднання до телепулу УПЛ.