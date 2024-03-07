Визначились коментатори 20 туру УПЛ

Джерело - ТаТоТаке.

Українська Прем'єр-ліга визначилась з іменами коментаторів, які будуть працювати на матчах 20 туру чемпіонату.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Розклад матчів:

7 березня:

Зоря - Минай — 15:30 (Олександр Мельниченко)

Верес - Динамо — 18:00 (Олександр Михайлюк)

8 березня:

Дніпро-1 - Рух — 13:00 (Ігор Циганик)

Металіст 1925 — ЛНЗ — 15:30 (Віталій Волочай)

Шахтар - Колос — 18:00 (Владислав Шалота)

9 березня:

Чорноморець - Ворскла — 13:00 (Віталій Волочай)

Полісся - Олександрія — 15:30 (Михайло Співаковський)

Кривбас - Оболонь — 18:00 (Дмитро Шпірко)

Раніше у Зорі назвали умову приєднання до телепулу УПЛ.