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Визначились коментатори 20 туру УПЛ

Сьогодні 13:56 150 0
Визначились коментатори 20 туру УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - ТаТоТаке.

Українська Прем'єр-ліга визначилась з іменами коментаторів, які будуть працювати на матчах 20 туру чемпіонату.

Про це повідомляє ТаТоТаке. 

Розклад матчів:

7 березня:

  • Зоря - Минай — 15:30 (Олександр Мельниченко)
  • Верес - Динамо — 18:00 (Олександр Михайлюк)

8 березня:

  • Дніпро-1 - Рух — 13:00 (Ігор Циганик)
  • Металіст 1925 — ЛНЗ — 15:30 (Віталій Волочай)
  • Шахтар - Колос — 18:00 (Владислав Шалота)

9 березня:

  • Чорноморець - Ворскла — 13:00 (Віталій Волочай)
  • Полісся - Олександрія — 15:30 (Михайло Співаковський)
  • Кривбас - Оболонь — 18:00 (Дмитро Шпірко)

Раніше у Зорі назвали умову приєднання до телепулу УПЛ.

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