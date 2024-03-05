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Індзагі підкорив новий рубіж в Серії А

Сьогодні 00:39 140 0
Індзагі підкорив новий рубіж в Серії А
#Інтер, #Сімоне Індзагі

Джерело - Чемпіон.

Команда під керівництвом Сімоне Індзагі провела 300 матч у Серії А. 

Це рекордний показник серед інших тренерів, які мають в активі аналогічну кількість поєдинків.

Нагадаємо, Інтер під керівництвом Індзагі на своєму полі здолав Дженоа (2:1). Український півзахисник "грифонів" Руслан Малиновський весь матч провів на лаві запасних.

Нещодавно стала відома зарплата Руслана Малиновського в Дженоа.

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