Стала відома зарплатня Малиновського у Дженоа – у клубі отримує найбільше

Джерело - TUTTOmercatoWEB.
Італійські журналісти дізнались, скільки заробляють українські півзахисники Серії А Руслан Малиновський та Віктор Коваленко, які виступають за Дженоа та Емполі.
Про це повідомляє видання TUTTOmercatoWEB.
Так, згідно з їхніми підрахунками, півзахисник Дженоа Руслан Малиновський є найбільш високооплачуваним футболістом своєї команди на рівні із Матео Ретегі.
Як повідомляє видання, річний гонорар українця складає 1,6 мільйона євро.
Своєю чергою, Віктор Коваленко заробляє в Емполі 500 тисяч євро на рік.
Малиновський в цьому сезоні провів за Дженоа 25 матчів, у яких забив три голи та віддав дві результативні передачі. Контракт гравця із клубом чинний до 30 червня 2027 року;
В активі Коваленка гол та асист у 12 матчах за Емполі. Орендна угода між сторонами спливає наприкінці нинішньої кампанії. Контракт гравця належить Аталанті до 30 червня 2025 року.
Нагадаємо, минулий матч у складі Дженоа Малиновський розпочав на лавці запасних.