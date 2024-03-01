Стала відома зарплатня Малиновського у Дженоа – у клубі отримує найбільше

Руслан Малиновський заробляє у Дженоа найбільше

Джерело - TUTTOmercatoWEB.

Італійські журналісти дізнались, скільки заробляють українські півзахисники Серії А Руслан Малиновський та Віктор Коваленко, які виступають за Дженоа та Емполі.

Про це повідомляє видання TUTTOmercatoWEB.

Так, згідно з їхніми підрахунками, півзахисник Дженоа Руслан Малиновський є найбільш високооплачуваним футболістом своєї команди на рівні із Матео Ретегі.

Як повідомляє видання, річний гонорар українця складає 1,6 мільйона євро.

Своєю чергою, Віктор Коваленко заробляє в Емполі 500 тисяч євро на рік.

Малиновський в цьому сезоні провів за Дженоа 25 матчів, у яких забив три голи та віддав дві результативні передачі. Контракт гравця із клубом чинний до 30 червня 2027 року;

В активі Коваленка гол та асист у 12 матчах за Емполі. Орендна угода між сторонами спливає наприкінці нинішньої кампанії. Контракт гравця належить Аталанті до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, минулий матч у складі Дженоа Малиновський розпочав на лавці запасних.

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