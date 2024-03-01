Головне
ЛНЗ здолав Полісся в 19 турі УПЛ
Сьогодні 19:57 300
Калініна вийшла до півфіналу турніру в Остіні завдяки вольовій перемозі над француженкою
Сьогодні 23:06 20
Ляп Бойка на останніх хвилинах матчу призвів до вирішального гола ЛНЗ у ворота Полісся
Сьогодні 21:35 503
Костевич та Омельчук виграли чемпіонат Європи-2024 з кульової стрільби
Сьогодні 21:30 877 1
Сокіл переграв Київ Кепіталз на старті півфінальної серії чемпіонату України
Сьогодні 20:17 2300
Повноводний Дніпро-1, потужна Динамо-машина: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,77
Сьогодні 16:10 360
Мандзій здобув срібло на етапі Кубку націй
Сьогодні 12:41 2553
Державний фонд Саудівської Аравії став спонсором ATP
Сьогодні 10:43 279
Українки поборються за медалі в перший день чемпіонату світу
Сьогодні 09:58 741
Збірна України здобула дві медалі на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Сьогодні 09:38 411
Прямі трансляції

Стала відома зарплатня Малиновського у Дженоа – у клубі отримує найбільше

Руслан Малиновський заробляє у Дженоа найбільше
Сьогодні 20:51 215 0
Стала відома зарплатня Малиновського у Дженоа – у клубі отримує найбільше
Фото: ФК Дженоа
#Дженоа, #Емполі, #Віктор Коваленко, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - TUTTOmercatoWEB.

Італійські журналісти дізнались, скільки заробляють українські півзахисники Серії А Руслан Малиновський та Віктор Коваленко, які виступають за Дженоа та Емполі.

Про це повідомляє видання TUTTOmercatoWEB.

Так, згідно з їхніми підрахунками, півзахисник Дженоа Руслан Малиновський є найбільш високооплачуваним футболістом своєї команди на рівні із Матео Ретегі.

Як повідомляє видання, річний гонорар українця складає 1,6 мільйона євро.

Своєю чергою, Віктор Коваленко заробляє в Емполі 500 тисяч євро на рік.

Малиновський в цьому сезоні провів за Дженоа 25 матчів, у яких забив три голи та віддав дві результативні передачі. Контракт гравця із клубом чинний до 30 червня 2027 року;

В активі Коваленка гол та асист у 12 матчах за Емполі. Орендна угода між сторонами спливає наприкінці нинішньої кампанії. Контракт гравця належить Аталанті до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, минулий матч у складі Дженоа Малиновський розпочав на лавці запасних.

Малиновський пояснив, чому не святкував гол Аталанті

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 156630
10 років тому Ломаченко програв свій перший бій у кар'єрі 10 років тому Ломаченко програв свій перший бій у кар'єрі 4393
Ломаченку та Ф'юрі потрібна допомога у ментальному здоров'ї, - психотерапевтка Ломаченку та Ф'юрі потрібна допомога у ментальному здоров'ї, - психотерапевтка 27172
Ферстаппен здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Бахрейну Ферстаппен здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Бахрейну 3163
Мандзій здобув срібло на етапі Кубку націй Мандзій здобув срібло на етапі Кубку націй 2553
Сокіл переграв Київ Кепіталз на старті півфінальної серії чемпіонату України Сокіл переграв Київ Кепіталз на старті півфінальної серії чемпіонату України 2300
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 91803
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 90452
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44570
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 95577
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19930 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35534