Інтер переграв Дженоа Малиновського в 27 турі Серії А

Українець увесь матч провів на лаві запасних

Джерело - Чемпіон.

У 27 турі італійської Серії А Інтер святкував домашню перемогу над Дженоа.

Гра завершилася з рахунком 2:1.

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський увесь матч провів на лаві запасних.

Інтер впевнено втримує лідерство у лізі - 72 очки. Дженоа з 33 балами перебуває на 12 місці у турнірній таблиці Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

27 тур, 4 березня

Інтер - Дженоа 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 30 Асллані, 2:0 - 38 Санчес (пен), 2:1 - 54 Васкес

Відзначимо, що українець відіграв 23 матчі в Серії А за "грифонів", забив 3 голи і віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, що нещодавно стала відома зарплата Руслана Малиновського в Дженоа.

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