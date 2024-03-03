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Вердер поступився Гоффенгайму в 24 турі Бундесліги

Баєр оформив дубль у звітній грі
Сьогодні 20:26 134 0
Вердер поступився Гоффенгайму в 24 турі Бундесліги
#Вердер, #Гоффенгайм

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 березня, у 24 турі німецької Бундесліги Гоффенгайм вдома переміг Вердер.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1. Дубль оформив Баєр.

Після зіграного матчу Гоффенгайм і Вердер перебувають на 7 та 8 місцях у турнірній таблиці відповідно (мають 33 та 30 очок).

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
24 тур, 3 березня

Гоффенгайм - Вердер 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Баєр, 2:0 - 44 Баєр, 2:1 - 90+2 Альваро

Раніше Баєр впевнено переміг Кельн в 24 турі Бундесліги.

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