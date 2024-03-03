Баєр впевнено переміг Кельн в 24 турі Бундесліги

Фрімпонг та Грімальдо відзначилися голами

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 березня, у 24 турі німецької Бундесліги Баєр на виїзді переграв Кельн.

Матч завершився з рахунком 2:0. Баєр, який втримує лідерство, відірвався аж 10 очок від Баварії у турнірній таблиці ліги. Напередодні Баварія втратила очки у грі з Фрайбургом, а Бохум з автоголом Ордеця програв Лейпцигу.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

24 тур, 3 березня

Кельн - Баєр 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Фрімпонг, 0:2 - 73 Грімальдо 73

Кельн: Швебе, Карстенсен, Шабо, Гюберс, Фінкгрефе, Аліду (Тіггес, 82), Любічич, Мартель (Шмітц, 83), Майна (Хусейнбашич, 83), Адамян (Діль, 65; Пакярада, 69), Тільманн

Баєр: Градецький, Станішич, Та, Інкап'є (Тапсоба, 79), Фрімпонг (Телла, 46), Джака (Паласіос, 82), Андріх, Грімальдо, Гофманн (Адлі, 65), Віртц, Шик (Іглесіас, 65)

Попередження: Любічич 16, Мартель 29 - Фрімпонг 23, Станішич 59

Вилучення: Тільманн 14

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