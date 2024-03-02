Тренер Ювентуса розповів про ситуацію з допінгом у Погба

Джерело - Чемпіон.

Тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі дав коментар щодо дискваліфікації півзахисника туринців Поля Погба через допінг.

Слова італійського фахівця передає портал Forza Juventus.

"Погба? Днями я надіслав йому повідомлення. Мені шкода, що футбол втрачає такого надзвичайного гравця. Мені пощастило його тренувати, тому що таких гравців, як він, важко знайти. Я не можу коментувати вирок, тому що для цього є відповідні органи", – сказав Аллегрі.

🗣️ Max Allegri :



"Pogba? I sent him a message the other day. I'm sorry, football loses an extraordinary player. I had the fortune to coach him, players like him are hard to find. I can't comment on the verdict because there are proper bodies for that."#Juventus pic.twitter.com/o8XSacjwhE — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) March 2, 2024

Нагадаємо, Поль Погба був дискваліфікований на 4 роки. У хавбека після матчу з Удінезе (20 серпня 2023 року) були виявлені метаболіти тестостерону неендогенного походження – продукти переробки організмом гормонів зовнішнього застосування

Футболіст має намір звернутися в Спортивний арбітражний суд і оскаржити рішення першої інстанції, за інформацією журналіста Метта Лоутона.