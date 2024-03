Тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі дав коментар щодо дискваліфікації півзахисника туринців Поля Погба через допінг.

Слова італійського фахівця передає портал Forza Juventus.

🗣️ Max Allegri :



"Pogba? I sent him a message the other day. I'm sorry, football loses an extraordinary player. I had the fortune to coach him, players like him are hard to find. I can't comment on the verdict because there are proper bodies for that."#Juventus pic.twitter.com/o8XSacjwhE