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Аллегрі прокоментував дискваліфікацію Погба

Тренер Ювентуса розповів про ситуацію з допінгом у Погба
Сьогодні 22:47 104 0
Аллегрі прокоментував дискваліфікацію Погба
#Аллегрі, #Ювентус, #Поль Погба

Джерело - Чемпіон.

Тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі дав коментар щодо дискваліфікації півзахисника туринців Поля Погба через допінг.

Слова італійського фахівця передає портал Forza Juventus.

"Погба? Днями я надіслав йому повідомлення. Мені шкода, що футбол втрачає такого надзвичайного гравця. Мені пощастило його тренувати, тому що таких гравців, як він, важко знайти. Я не можу коментувати вирок, тому що для цього є відповідні органи", – сказав Аллегрі.

Нагадаємо, Поль Погба був дискваліфікований на 4 роки. У хавбека після матчу з Удінезе (20 серпня 2023 року) були виявлені метаболіти тестостерону неендогенного походження – продукти переробки організмом гормонів зовнішнього застосування 

Футболіст має намір звернутися в Спортивний арбітражний суд і оскаржити рішення першої інстанції, за інформацією журналіста Метта Лоутона.

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