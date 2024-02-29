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Погба - про дискваліфікацію за допінг: Я засмучений та шокований, а моє серце розбите

Французький півзахисник прокоментував свою дискваліфікацію через допінг
Сьогодні 17:56 137 0
Погба - про дискваліфікацію за допінг: Я засмучений та шокований, а моє серце розбите
#Ювентус, #Поль Погба

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба не згоден з рішенням про дискваліфікацію на 4 роки через допінг.

Про це він написав у інстаграмі.

"Мене сьогодні повідомили про рішення Національного антидопінгового трибуналу. Я вважаю, що вердикт є неправильним. Я засмучений та шокований, а моє серце розбите через те, що все, що я побудував у своїй професійній ігровій кар’єрі, у мене забрали. Коли я звільнюся від юридичних обмежень, усе стане зрозумілим, але я ніколи свідомо чи навмисно не приймав жодних добавок, які порушують антидопінгові правила.

Як професійний спортсмен, я ніколи не роблю нічого, щоб покращити свою продуктивність, використовуючи заборонені речовини, і ніколи не виявляв неповаги та не обманював колег-спортсменів і вболівальників жодної з команд, за які або проти яких я грав. У зв’язку з рішенням, оголошеним сьогодні, я подам апеляцію в Спортивний арбітражний суд (CAS)", - написав Погба.

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Допис, поширений Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Відрахування покарання розпочнеться з 11 вересня 2023 року, коли гравця відсторонили від футболу.

У хавбека після матчу з Удінезе (20 серпня 2023 року) були виявлені метаболіти тестостерону неендогенного походження – продукти переробки організмом гормонів зовнішнього застосування 

Чинний контракт хавбека з туринцями розрахований до 2026 року. Була інформація, що клуб збирається розірвати угоду.

Нагадаємо, Погба повернувся в Ювентус у 2022 році на правах вільного агента після шести сезонів у Манчестер Юнайтед. До цього він грав за туринців із 2012 по 2016 рік. У нинішньому сезоні француз відіграв 52 хвилини у двох матчах Серії А, в яких не відзначився результативними діями.

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