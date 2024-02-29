Погба отримав 4-річну дискваліфікацію

Погба зможе повернутися у футбол 11 вересня 2027 року, коли йому буде вже 34 роки.

Півзахисника збірної Франції та Ювентуса Поля Погба дискваліфіковано на 4 роки за допінг.

Про це йдеться у вироку Національного антидопінгового трибуналу Італії.

Відрахування покарання розпочнеться з 11 вересня 2023 року, коли гравця відсторонили від футболу.

У хавбека після матчу з Удінезе (20 серпня 2023 року) були виявлені метаболіти тестостерону неендогенного походження – продукти переробки організмом гормонів зовнішнього застосування

Чинний контракт хавбека з туринцями розрахований до 2026 року. Була інформація, що клуб збирається розірвати угоду.

Нагадаємо, Погба повернувся в Ювентус у 2022 році на правах вільного агента після шести сезонів у Манчестер Юнайтед. До цього він грав за туринців із 2012 по 2016 рік. У нинішньому сезоні француз відіграв 52 хвилини у двох матчах Серії А, в яких не відзначився результативними діями.

Наразі Ювентус йде другим у Серії А, відстаючи від лідера Інтера на 12 очок.