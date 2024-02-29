Головне
Меркушина виборола золото в масстарті юніорського чемпіонату світу
Сьогодні 11:50 3405
Павелка випустили на свободу
Сьогодні 16:40 4429 3
Відбір до Євро-2024: сьогодні відбудеться матч Ізраїль - Україна
Сьогодні 15:12 353
Алієв: "Мілевському руку я більше ніколи не подам, багато людей хочуть розбити йому пику"
Сьогодні 13:24 653
Помер легендарний нападник Карпат
Сьогодні 11:15 669
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації
Сьогодні 11:11 62605
Калініна обіграла Осоріо на шляху в чвертьфінал турніру в Остіні
Сьогодні 08:16 387
Костюк у двох сетах здолала юну австралійку на турнірі в Сан-Дієго
Сьогодні 01:05 595
Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році
Сьогодні 00:23 10382
Гол Мудрика допоміг Челсі перемогти Лідс: результати матчів Кубку Англії
Вчора 23:51 710
Прямі трансляції

Погба оскаржить дискваліфікацію за допінг

Французький півзахисник подасть апеляцію на рішення про дискваліфікацію
Сьогодні 16:24 112 0
Погба оскаржить дискваліфікацію за допінг
Фото: Getty Images
#Ювентус, #Поль Погба

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба має намір звернутися в Спортивний арбітражний суд.

Про це повідомляє журналіст Метт Лоутон.

Французький хавбек хоче оскаржити рішення про його дискваліфікацію на 4 роки за допінг.

У хавбека після матчу з Удінезе (20 серпня 2023 року) були виявлені метаболіти тестостерону неендогенного походження – продукти переробки організмом гормонів зовнішнього застосування 

Чинний контракт хавбека з туринцями розрахований до 2026 року. Була інформація, що клуб збирається розірвати угоду.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році Мудрик забив свій перший м'яч у 2024 році 10382
Динамо оголосило про проведення матчу проти Чорноморця з глядачами Динамо оголосило про проведення матчу проти Чорноморця з глядачами 11526
Павелка випустили на свободу Павелка випустили на свободу 4429 3
Бухов - найкращий спортсмен України в лютому Бухов - найкращий спортсмен України в лютому 4120 1
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон - про життя свого села в окупації 62605
Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві Ретро дня: як Сабо поставив росіян на місце після матчу в Москві 7829
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10992
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 95518
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44479
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21558
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15883 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14650