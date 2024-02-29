Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Ювентуса Поль Погба має намір звернутися в Спортивний арбітражний суд.
Про це повідомляє журналіст Метт Лоутон.
Французький хавбек хоче оскаржити рішення про його дискваліфікацію на 4 роки за допінг.
BREAKING: Paul Pogba has received a four year doping ban. I understand he intends to appeal to CAS. Story to follow on @TimesSport— Matt Lawton (@Lawton_Times) February 29, 2024
У хавбека після матчу з Удінезе (20 серпня 2023 року) були виявлені метаболіти тестостерону неендогенного походження – продукти переробки організмом гормонів зовнішнього застосування
Чинний контракт хавбека з туринцями розрахований до 2026 року. Була інформація, що клуб збирається розірвати угоду.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!