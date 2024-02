Півзахисник Ювентуса Поль Погба має намір звернутися в Спортивний арбітражний суд.

Про це повідомляє журналіст Метт Лоутон.

Французький хавбек хоче оскаржити рішення про його дискваліфікацію на 4 роки за допінг.

BREAKING: Paul Pogba has received a four year doping ban. I understand he intends to appeal to CAS. Story to follow on @TimesSport