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Інфантіно: Синьої картки для ФІФА не існує

Джанні Інфантіно прокоментував інформацію про запровадження синіх карток.
Сьогодні 12:31 100 0
Інфантіно: Синьої картки для ФІФА не існує
#ФІФА, #Інфантіно

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виступила проти введення синіх карток.

Про це розповів президент організації Джанні Інфантіно в інтерв'ю Sky.

"Сині картки? Це тема, якої для нас не існує.

Якщо вам потрібен заголовок, то ось: червона картка проти синьої картки. Без шансів, без варіантів", - сказав Інфантіно.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна рада футболу (IFAB) затвердила запуск синіх карток, які даватимуть за навмисний зрив атаки та незгоду з арбітром. Футболіст залишатиме поле на 10 хвилин. Якщо отримає дві сині або жовту та синю – його вилучать червоною карткою.

Колір обрали синій, а не помаранчевий, щоб чітко відрізняти від жовтої та червоної карток.

Проти введення синьої картки також виступив президент УЄФА Александер Чеферін, який вважає дане нововведення "більше не футболом".

Нагадаємо, Саудівська Аравія представила заявку на проведення ЧС-2034.

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