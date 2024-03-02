Інфантіно: Синьої картки для ФІФА не існує

Джанні Інфантіно прокоментував інформацію про запровадження синіх карток.

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виступила проти введення синіх карток.

Про це розповів президент організації Джанні Інфантіно в інтерв'ю Sky.

"Сині картки? Це тема, якої для нас не існує. Якщо вам потрібен заголовок, то ось: червона картка проти синьої картки. Без шансів, без варіантів", - сказав Інфантіно.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна рада футболу (IFAB) затвердила запуск синіх карток, які даватимуть за навмисний зрив атаки та незгоду з арбітром. Футболіст залишатиме поле на 10 хвилин. Якщо отримає дві сині або жовту та синю – його вилучать червоною карткою.

Колір обрали синій, а не помаранчевий, щоб чітко відрізняти від жовтої та червоної карток.

Проти введення синьої картки також виступив президент УЄФА Александер Чеферін, який вважає дане нововведення "більше не футболом".

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