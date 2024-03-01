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Саудівська Аравія представила заявку на проведення ЧС-2034

У саудитів не було конкурентів
Сьогодні 19:36 124 0
Саудівська Аравія представила заявку на проведення ЧС-2034
Фото: Goal.com
#ФІФА, #Саудівська Аравія, #чемпіонат світу

Джерело - BBC.

Саудівська Аравія представила свою заявку на проведення Чемпіонату світу-2034 з футболу попри те, що вона була єдиним претендентом.

Про це пише ВВС.

Як відомо, у жовтні 2023 року Саудівська Аравія оголосила про намір провести турнір. Після відмови Австралії подавати заявку на проведення, ФІФА підтвердила, що саме Саудівська Аравія стала єдиним претендентом на ЧС-2034.

Саудівська Аравія хоче прийняти жіночий чемпіонат світу з футболу у 2035 році

У заявці використовується слоган "Зростаємо. Разом". За словами президента Федерації футболу Саудівської Аравії Ясіра Аль-Місехала, слоган "відображає зв'язок між королівством, його народом і світовим футболом".

Конгрес ФІФА затвердить країну-господарку ЧС-2034 пізніше цьогоріч.

Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року президент ФІФА Джанні Інфантіно повідомив, що ЧС-2034 відбудеться саме в Саудівській Аравії.

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