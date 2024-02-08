Міжнародна рада футболу введе сині картки

Гравців будуть вилучати на 10 хвилин

Міжнародна рада футболу (IFAB) затвердила запуск синіх карток.

Про це повідомляє The Telegraph.

Це буде перша нова картка з часу появи жовтої та червоної на ЧС-1970. Синю картку даватимуть за навмисний зрив атаки та незгоду з арбітром. Футболіст залишатиме поле на 10 хвилин. Якщо отримає дві сині або жовту та синю – його вилучать червоною карткою.

Колір обрали синій, а не помаранчевий, щоб чітко відрізняти від жовтої та червоної карток.

Футбольна асоціація Уельсу планувала почати тестування цього сезону, проте не отримала дозвіл. Загалом президент УЄФА Александер Чеферін виступив проти введення синьої картки, оскільки "це більше не футбол". Але Міжнародна рада футболу може змусити УЄФА ввести її, якщо судові розгляди призведуть до включення картки до правил гри.

Тестування синьої картки проведуть у регбі на рівні елітних дивізіонів, а також хочуть спробувати у футболі – розглядають Кубок Англії для цього.

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