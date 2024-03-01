У нинішньому сезоні бразилець виступає за мадридський Реал на правах оренди

Джерело - Gol Digital.

Валенсія зацікавлена в підписанні захисника Шахтаря Вінісіуса Тобіаса, який виступає за Реал на правах оренди.

Про це повідомляє Gol Digital.

Мадридці не мають наміру викуповувати контракт бразильця в Шахтаря, щоб не навантажувати зарплатний фонд клубу.

Раніше повідомлялося, що агент Тобіаса вже провів розмову з керівництвом Валенсії про можливий перехід.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Вінісіус провів за першу команду Реала лише один матч у Кубку Іспанії. За дубль мадридців бразилець відіграв 19 матчів, у яких віддав 4 результативні передачі.

Зазначимо, що Брюгге обговорить із Валенсією майбутнє українського нападника Романа Яремчука.