Джерело - Gol Digital.
Валенсія зацікавлена в підписанні захисника Шахтаря Вінісіуса Тобіаса, який виступає за Реал на правах оренди.
Про це повідомляє Gol Digital.
Мадридці не мають наміру викуповувати контракт бразильця в Шахтаря, щоб не навантажувати зарплатний фонд клубу.
Раніше повідомлялося, що агент Тобіаса вже провів розмову з керівництвом Валенсії про можливий перехід.
Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Вінісіус провів за першу команду Реала лише один матч у Кубку Іспанії. За дубль мадридців бразилець відіграв 19 матчів, у яких віддав 4 результативні передачі.
Зазначимо, що Брюгге обговорить із Валенсією майбутнє українського нападника Романа Яремчука.