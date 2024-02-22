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Керівництво Брюгге обговорить з Валенсією майбутнє Яремчука

Венсан Маннаерт прокоментував можливість продовження оренди Романа Яремчука
Сьогодні 20:15 147 0
Керівництво Брюгге обговорить з Валенсією майбутнє Яремчука
#Брюгге, #Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - tribuna.com.

Бельгійський Брюгге обговорить з іспанською Валенсією майбутнє українського нападника Романа Яремчука.

Про це повідомив спортивний директор клубу з Бельгії Венсан Маннаерт.

"Ми дуже добре знаємо про ситуацію Яремчука. Його розвиток був хорошим. Ми знаємо, що він може дати набагато більше.

Зараз не час говорити про майбутнє, але ми будемо спілкуватися з Валенсією протягом наступних шести або восьми тижнів, щоб обговорити це питання.

Ми зробимо те, що буде найкраще для Брюгге, для гравця і для Валенсії", - сказав Маннаерт.

Оренда 28-річного українця розрахована до завершення сезону 2023/24. У поточному сезоні форвард "кажанів" зіграв 26 матчів, у яких він забив сім голів.

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