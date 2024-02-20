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Захисник Шахтаря може перейти до Валенсії

Мадридці готові до відправки в оренду гравця
Сьогодні 22:26 137 0
Захисник Шахтаря може перейти до Валенсії
#Валенсія, #Реал Мадрид, #Шахтар

Джерело - UA-футбол.

Валенсія зацікавилася захисником Шахтаря Вінісіусом Тобіасом, який грає на правах оренди в Реалі.

Про це повідомляє Radio Marca.

Агент Тобіаса вже провів розмову з керівництвом Валенсії про можливий перехід.

Найімовірніше, Реал викупить контракт Тобіаса у Шахтаря, після чого віддасть в оренду Валенсію. У мадридському клубі вважають це хорошим рішенням і дозволить гравцеві набратися досвіду у Ла Лізі.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Тобіас провів за першу команду Реала лише один матч у Кубку Іспанії. При цьому за дубль мадридців бразилець провів 19 матчів, у яких віддав 4 результативні передачі.

Напередодні Севілья та Валенсія з Романом Яремчуком не визначили сильнішого.

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