Захисник Шахтаря може перейти до Валенсії

Джерело - UA-футбол.
Валенсія зацікавилася захисником Шахтаря Вінісіусом Тобіасом, який грає на правах оренди в Реалі.
Про це повідомляє Radio Marca.
Агент Тобіаса вже провів розмову з керівництвом Валенсії про можливий перехід.
Найімовірніше, Реал викупить контракт Тобіаса у Шахтаря, після чого віддасть в оренду Валенсію. У мадридському клубі вважають це хорошим рішенням і дозволить гравцеві набратися досвіду у Ла Лізі.
Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Тобіас провів за першу команду Реала лише один матч у Кубку Іспанії. При цьому за дубль мадридців бразилець провів 19 матчів, у яких віддав 4 результативні передачі.
Напередодні Севілья та Валенсія з Романом Яремчуком не визначили сильнішого.