Захисник Шахтаря може перейти до Валенсії

Мадридці готові до відправки в оренду гравця

Валенсія зацікавилася захисником Шахтаря Вінісіусом Тобіасом, який грає на правах оренди в Реалі.

Про це повідомляє Radio Marca.

Агент Тобіаса вже провів розмову з керівництвом Валенсії про можливий перехід.

Найімовірніше, Реал викупить контракт Тобіаса у Шахтаря, після чого віддасть в оренду Валенсію. У мадридському клубі вважають це хорошим рішенням і дозволить гравцеві набратися досвіду у Ла Лізі.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Тобіас провів за першу команду Реала лише один матч у Кубку Іспанії. При цьому за дубль мадридців бразилець провів 19 матчів, у яких віддав 4 результативні передачі.

Напередодні Севілья та Валенсія з Романом Яремчуком не визначили сильнішого.