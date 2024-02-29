Фоден, Гойлунд, Сака та інші поборються за нагороду

Джерело - офіційний сайт АПЛ.

Визначилися імена гравців, які поборються за нагороду найкращому гравцю лютого в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Серед претендентів на звання гравця місяця в Прем'єр-лізі: Філ Фоден (Манчестер Сіті), Жоао Гомес (Вулвергемптон), Паскаль Гросс (Брайтон), Расмус Гойлунд (Манчестер Юнайтед), Родріго Муніз (Фулгем), Букайо Сака (Арсенал) та Оллі Воткінс (Астон Вілла).

Також були номіновані тренери на аналогічну нагороду в АПЛ: Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Мікель Артета (Арсенал) та Ерік тен Гаг (Манчестер Юнайтед).

Напередодні Евертону повернули 4 очки в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що захисник Арсенала Олександр Зінченко може повернутися на поле в наступному матчі АПЛ.

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