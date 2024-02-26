Українець пропустив останні 4 гри "канонірів"

Джерело - The Standart.

Захисник Арсенала Олександр Зінченко незабаром може повернутися на поле.

Про це повідомляє Standard News.

Українець може повноцінно відновитися від пошкодження до матчу 27 туру АПЛ із Шеффілд Юнайтед, який відбудеться 4 березня.

Рішення про повернення українця на футбольне поле буде прийнято наприкінці тижня.

Оборонець пропускав чотири останні гри Арсенала через проблеми з литковим м‘язом.

У поточному сезоні Зінченко провів 27 матчів, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

Напередодні Арсенал без Зінченка розгромив Ньюкасл.

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