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Зінченко може повернутися на поле в наступному матчі АПЛ

Українець пропустив останні 4 гри "канонірів"
Сьогодні 17:05 71 0
Зінченко може повернутися на поле в наступному матчі АПЛ
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко, #Шеффілд Юнайтед

Джерело - The Standart.

Захисник Арсенала Олександр Зінченко незабаром може повернутися на поле.

Про це повідомляє Standard News.

Українець може повноцінно відновитися від пошкодження до матчу 27 туру АПЛ із Шеффілд Юнайтед, який відбудеться 4 березня.

Рішення про повернення українця на футбольне поле буде прийнято наприкінці тижня.

Оборонець пропускав чотири останні гри Арсенала через проблеми з литковим м‘язом.

У поточному сезоні Зінченко провів 27 матчів, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

Напередодні Арсенал без Зінченка розгромив Ньюкасл.

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