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Баєр - Майнц 2:1: огляд матчу Бундесліги

Перемога дозволила "фармацевтам" укріпити лідерство у турнірній таблиці чемпіонату
Сьогодні 10:00 92 0
Баєр - Майнц 2:1: огляд матчу Бундесліги
#Баєр, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Майнц

Джерело - Чемпіон.

Баєр вдома обіграв Майнц у межах 23 туру німецької Бундесліги.

Перемога дозволила "фармацевтам" укріпити лідерство у турнірній таблиці чемпіонату. Тепер Баєр відірвався від Баварії на 11 очок. Водночас Майнц залишився у зоні вильоту - на 17-й сходинці.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

23 тур, 23 лютого

Баєр - Майнц 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Джака, 1:1 - 8 Кор, 2:1 - 68 Андріх

Раніше повідомлялося, що Баєр має намір зберегти головного тренера Алонсо влітку.

Іспанського фахівця хоче запросити Баварія, яка нещодавно оголосила про припинення співпраці з Томасом Тухелем влітку, та Ліверпуль, який залишиться без тренера після відходу Юргена Клоппа в кінці сезону.

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