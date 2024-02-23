Головне
Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ
Вчора 17:25 5755
Гераскевич встановив національний рекорд на чемпіонаті світу зі скелетону
Вчора 20:20 284
Гол дня: гравець Кривбаса забив шаленим дальнім ударом у дев'ятку
Вчора 19:53 679
30 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор
Вчора 17:07 1349
Латвійська хокейна федерація призупинила ліцензії гравців, які виступають на турнірі в Росії
Вчора 15:43 548
Визначилися коментатори та експерти UPL.TV
Вчора 15:25 380
Аякс зіграє з Астон Віллою: результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій
Вчора 14:29 628
Вайт: Хабіб отримав подарунок від Путіна на суму 20 млн доларів
Вчора 13:58 984
Бенфіка Трубіна зіграє з Рейнджерс: результати жеребкування 1/8 Ліги Європи
Вчора 13:28 883
Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії
Вчора 12:38 6819 1
Прямі трансляції

Баєр дотиснув Майнц у 23 турі Бундесліги

Баєр продовжує лідирувати у чемпіонаті Німеччини
Вчора 23:25 123 0
Баєр дотиснув Майнц у 23 турі Бундесліги
#Баєр, #Майнц

Джерело - Чемпіон.

Баєр вдома обіграв Майнц у межах 23 туру німецької Бундесліги.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Перемога дозволила "фармацевтам" укріпити лідерство у турнірній таблиці чемпіонату. Тепер Баєр відірвався від Баварії на 11 очок. Водночас Майнц залишився у зоні вильоту - на 17-й сходинці.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

23 тур, 23 лютого

Баєр - Майнц 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Джака, 1:1 - 8 Кор, 2:1 - 68 Андріх

Раніше повідомлялося, що Баєр має намір зберегти головного тренера Алонсо влітку.

Іспанського фахівця хоче запросити Баварія, яка нещодавно оголосила про припинення співпраці з Томасом Тухелем влітку, та Ліверпуль, який залишиться без тренера після відходу Юргена Клоппа в кінці сезону.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вайт: Хабіб отримав подарунок від Путіна на суму 20 млн доларів Вайт: Хабіб отримав подарунок від Путіна на суму 20 млн доларів 984
Україна втратила одне місце у квоті представництва в єврокубках Україна втратила одне місце у квоті представництва в єврокубках 1123
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 43420
Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії 6819 1
30 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор 30 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор 1349
Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ Кривбас впевнено переграв ЛНЗ в 18 турі УПЛ 5755
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37032
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 102257
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19807 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15802 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 68882
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 91579