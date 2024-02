Баєр має намір зберегти головного тренера Алонсо влітку

Баєр хоче зберегти головного тренера команди Хабі Алонсо, попри чутки про його звільнення.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Іспанського фахівця хоче запросити Баварія, яка нещодавно оголосила про припинення співпраці з Томасом Тухелем влітку, та Ліверпуль, який залишиться без тренера після відходу Юргена Клоппа в кінці сезону.

Контракт Хабі Алонсо з "фармацевтами" спливає в липні 2026 року.

