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Баєр має намір зберегти головного тренера Алонсо влітку

Контракт іспанця з "фармацевтами" спливає в липні 2026 року
Сьогодні 08:32 165 0
Баєр має намір зберегти головного тренера Алонсо влітку
Фото: Getty Images
#Баварія, #Баєр, #Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Томас Тухель, #Хабі Алонсо

Джерело - Чемпіон.

Баєр хоче зберегти головного тренера команди Хабі Алонсо, попри чутки про його звільнення.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Іспанського фахівця хоче запросити Баварія, яка нещодавно оголосила про припинення співпраці з Томасом Тухелем влітку, та Ліверпуль, який залишиться без тренера після відходу Юргена Клоппа в кінці сезону.

Контракт Хабі Алонсо з "фармацевтами" спливає в липні 2026 року.

Нагадаємо, Баєр під керівництвом Хабі Алонсо лідирує в чемпіонаті Німеччини з відривом у 8 очок до Баварії, що знаходиться на другій позиції в турнірній таблиці.

У 22 турі Бундесліги мюнхенці сенсаційно програли Бохуму (3:2), а підопічні Алонсо мінімально обіграли Гайденгайм.

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