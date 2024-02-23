Обамеянг залишився задоволений матчем із Шахтарем

Джерело - УЄФА.

Нападник Марселя П'єр-Емерік Обамеянг прокоментував перемогу над Шахтарем (3:1) у межах раунду плей-оф Ліги Європи.

Слова габонця цитує пресслужба УЄФА.

"Я дуже щасливий. Нам важливо було перемогти вдома у цій грі. Раді з того, що вболівальники прийшли навіть у дуже важкій ситуації. Сьогоднішнє завдання ми виконали чудово. Мій гол багато що означає. Я дуже і дуже радий стати найкращим бомбардиром цього турніру. Сподіваюся, не закінчу на цьому, а зможу забивати знову і знову, щоби залишитися першим.

Слова Гассе були дуже прості. Нам потрібно повернутися до витоків і бути терплячими, просто прагнучи показувати свій футбол. От і все. Поточний тиждень дуже важливий для нас. У нас у неділю буде ще одна гра - сподіваюся, ми зможемо так само її провести", - сказав Обамеянг.

Нагадаємо, донецький Шахтар на виїзді поступився французькому Марселю у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи-2023/24 з футболу.

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