Україна втратила одне місце у квоті представництва в єврокубках

Виліт "гірників" – не єдина неприємність вечора четверга.

Джерело - Чемпіон.

Після поразки донецького Шахтаря від марсельського Олімпіка в матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи українська національна асоціація втратила одне місце у квоті представництва в континентальних футбольних турнірах.

"Гірники", програвши на Велодромі з рахунком 1:3, не лише вилетіли з ЛЄ, але й, бувши останнім представником України в єврокубках поточного сезону, зафіксували загальний здобуток наших клубів – 4,100 бала.

Відтак 15-та позиція за підсумками сезону-2023/24 таблиці коефіцієнтів УЄФА стала недосяжною (наразі - 18-та), а тому УПЛ на кампанію-2025/26 зможе відрядити вже не 5 команд (як зараз), а лише 4:

чемпіон України стартуватиме з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів;

віцечемпіон починатиме з 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи;

3-тє та 4-те місця – з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Востаннє лише 1 клуб у ЛЧ та лише 4 клуби загалом Україна представляла аж у сезоні-2005/06.

Єдиний (малоймовірний) варіант не підпасти під скорочення єврокубкової квоти – це завершити наступний сезон (2024/25) у топ-2 рейтингу. Тоді в України автоматично з'явиться ще один представник у Лізі чемпіонів.

Слід додати, що в цьому євросезоні київське Динамо, Дніпро-1 та полтавська Ворскла вилетіли ще на стадії кваліфікації, а луганська Зоря не змогла подолати груповий етап.

Нагадаємо, напередодні відбулись усі матчі-відповіді раунду плей-оф Ліги Європи та Ліги конференцій. Своїх суперників у 1/8 фіналу клуби дізнаються у п'ятницю, 23 лютого, під час жеребкування наступного раунду змагань.

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